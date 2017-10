Attaque à la gare de Marseille : l'assaillant était connu sous huit identités différentes

Pourtant, l'homme était inconnu de la DGSI et autres services de renseignements français. Aucune fiche S ni lien avec la mouvance djihadiste radicale n'a été signalé le concernant. Seuls les services de police ont trouvé trace de lui dans leurs fichiers : une dizaine d’infractions et condamnations depuis 2005 pour des faits de droit commun, principalement sur la côte méditerranéenne (vol à l’étalage, trafic de stupéfiants, etc.).





L'étude de ses empreintes digitales ont cependant permis de le retrouver sous huit identités différentes. Il faut désormais les croiser pour permettre de trouver sa véritable identité car les enquêteurs n'ont trouvé aucun papier sur lui. Ce qui pourrait aussi s’expliquer par les multiples condamnations pour clandestinité en France dont il aurait fait l’objet, selon des sources proches de l’enquête. D’origine nord-africaine, l’homme aurait une trentaine d’années.