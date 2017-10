Attaque au couteau à Marseille : la mort de Mauranne traumatise sa fac de médecine et son village d'origine

"Consterné" et "effondré", Yvon Berland n'a "pas de mots pour qualifier" l'attaque "terrible" de ce dimanche. "C'est ce matin par différents canaux qu'on a appris l'identité de cette victime", souligne-t-il. Dès lors, il a tenu à prendre des mesures. "Nous rencontrons à 14h les étudiants de sa promotion pour les accompagner et mettre à leur disposition une cellule d'aide psychologique de l'université en lien avec la cellule d'aide psychologique des hôpitaux de Marseille", a-t-il expliqué, soulignant "qu'un certain nombre d'entre eux la connaissaient bien par définition."





Le président de la fac "a repéré avec le doyen de la faculté de médecine un ou deux étudiants qui étaient abasourdis, immobiles dans les couloirs " dès lundi matin. Mais ce faible nombre ne lui fait pas baisser la garde : "Par expérience, dans ces périodes, ce n'est pas forcément immédiatement que les problèmes surgissent mais parfois en second temps."





D'où sa vigilance et son appel aux étudiants et au personnel universitaire : "Nous voulons que ces étudiants sachent qu'on sera là pour les aider et qu'on va les soutenir bien entendu, parce que c'est terrible." Le président d'Aix Marseille Université compte bien "entrer en contact avec la famille" pour lui apporter son "soutien" et a d'ores et déjà annoncé qu'une minute de silence serait observée ce mardi à midi sur tous le sites de l'université.