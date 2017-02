Attaque au Louvre : sur la trace d'Abdallah E-H, le principal suspect

Elle a eu lieu ce matin, aux alentours de 9h50, dans le sous-sol du Carrousel du Louvre, tout près du grand escalier, côté Tuileries. Quatre militaires de l'opération Sentinelle effectuent une patrouille. L'individu, vêtu d'un tee-shirt noir avec une tête de mort et d'un sac à dos, "s’est précipité sur les militaires en criant 'Allahou Akbar', a frappé à la tête un premier militaire qui l'a repoussé, avant se précipiter sur un second militaire qui est tombé au sol et a tenté de lui donner des coups de machette", a indique François Molins, lors de sa conférence de presse.





Le militaire au sol a tenté de le repousser avec des coups de pieds, mais l'assaillant est revenu à la charge. Le militaire a alors tiré avec son Famas, dans l'abdomen du suspect. Il a à nouveau tiré à trois reprises, des tirs qui ont grièvement blessé le suspect. Environ 1.200 personnes se trouvant dans le musée ou la galerie commerciale ont été confinées durant plusieurs heures, le temps que les démineurs s'assurent que les sacs à dos de l'assaillant ne contenaient pas d'explosifs. Seules des bombes de peinture ont été retrouvées.