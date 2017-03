Attaque au lycée de Grasse : le lycéen qui voulait liquider ses camarades mis en examen

La fusillade aurait pu prendre une tournure bien plus sombre sans l’action du proviseur, Hervé Pizzinat. Plusieurs élus et responsables politiques ont salué son "héroïsme", certains demandant que lui soit octroyée la légion d'honneur.





Au micro de TF1, le chef d'établissement a refusé de parler d'un "acte héroïque": "Je n'avais pas l'intention de prendre ses armes parce que je ne m'en sentais pas capable physiquement et donc je me suis rapproché de lui. Je ne pensais pas qu'il tirerait, il a tiré, voilà..." Ajoutant qu’il n’avait pas "de justaucorps bleu et de cape rouge", Hervé Pizzinat a indiqué avoir agi comme un simple "humain" : "Je me suis dit de façon sans doute un peu présomptueuse que je pouvais peut-être dialoguer, [...] lui faire baisser la garde". Il souhaite aujourd’hui que ses élèves et le corps professoral reprennent "le chemin de l'école avec le sourire".