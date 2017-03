Attaque au lycée de Grasse : un ami de Killian décrit un "mec gentil" qui a "déraillé"

"Au collège, c'était pourtant le mec connu pour être gentil, serviable et qui parle à tout le monde". C'est ainsi que Sacha décrit son ami Killian, qui s'est introduit jeudi dans le lycée Tocqueville de Grasse et a tiré plusieurs coups de feu. Tous deux se connaissent bien, ils jouaient longuement à la console ensemble. Ils étaient même "inséparables", selon le terme employé par le jeune homme qui s'est confié au Parisien, jusqu'à ce que ce dernier parte pour un apprentissage à Nice.





C'est un garçon "que je n'ai jamais vu se battre et pas du tout violent", poursuit-il, avant de le décrire comme quelqu'un de "physiquement" plutôt "faible". "C'est plutôt du genre 'j'ai un bobo, maman fait un bisou sur le pansement' que 'je vais aller casser des têtes'. Il vient d'une famille très stricte, avec de bonnes règles et une maman poule", raconte-t-il.





Mais deux mois avant qu'il ne passe à l'acte, Sacha l'avait senti "changé". "Il parlait politique et a commencé à dérailler". "Il me parlait de tueries aux États-Unis comme celle de Columbine, mais jamais il ne m'a dit qu'il avait envie de faire pareil. Il disait que c'était des tarés. On n'admirait pas ces gens, on s'intéressait à leur psychologie", explique-t-il.