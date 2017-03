Attaque d’Orly : alcool, cannabis et cocaïne dans le sang de l’assaillant

Aucune complicité n’a été établie pour le moment, alors que les gardes à vue d’un de ses frères et d’un cousin ont été levées dimanche soir. Son père a lui aussi été laissé libre samedi soir. "Mon fils n’a jamais été un terroriste", s’est-il exprimé sur Europe 1. "Jamais il a fait la prière et il boit. Et sous l’effet de l’alcool et du cannabis, voilà où on arrive".





Lors de son attaque, l’assaillant avait lancé aux militaires : "Je suis là pour mourir pour Allah. De toute façon, il va y avoir des morts". Sa journée funeste avait démarré à 6h55 à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise), alors qu’il tire à la grenaille sur des policiers après avoir été arrêté à un contrôle routier (il roulait à vive allure les feux éteints). Il se signale une deuxième fois en volant une voiture dans la banlieue sud de Paris, avant de se rendre à Orly.





Repéré comme radicalisé depuis un passage en prison en 2011-2012, Ziyed Ben Belgacem avait reçu la visite des forces de l’ordre à son domicile en 2015 pour une perquisition administrative dans le cadre de l’état d’urgence. Celle-ci n’avait "rien donné", selon le procureur de Paris François Mollins.