Attaque de Londres : publication de la photo de l’assaillant, l'enquête se poursuit

48 heures après l'attentat près du Parlement de Londres, qui a fait quatre morts et une cinquantaine de blessés mercredi, on en sait un peu plus sur les circonstances et l'auteur de l'attaque. Il s'agit d'Adrian Russell Ajao, un Britannique de 52 ans connu des services de sécurité. Sa photo a été publiée par la police.