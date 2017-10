Attaque de Marseille : l'incroyable de chaîne de dysfonctionnements qui a permis au meurtrier d'être en liberté

A Éguilles (Bouches-du-Rhône) comme à Rillieux-la-Pape (Rhône), les deux communes dont étaient originaires Mauranne et Laura, l'incompréhension et la colère dominent. Deux jours après le meurtre des deux étudiantes devant la gare de Marseille, tous s'interrogent sur la chaîne de dysfonctionnements qui a permis au meurtrier de se mouvoir sur le territoire national en toute illégalité et malgré plusieurs infractions.