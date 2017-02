Attaque du Louvre : l'expression Allahou Akbar est une "menace", la sortie du préfet de police de Paris fait tiquer

La petite phrase n'est pas passée inaperçue. Pendant un point presse auprès des journalistes ce vendredi 3 février, Michel Cadot a tenu à préciser quelques éléments de contexte autour de l'agression de militaires survenue au Carrousel du Louvre dans la matinée. Il a entre autres indiqué que l'assaillant avait agi "en proférant des menaces, notamment Allahou Akbar" (à partir de 0,30 seconde dans la vidéo ci-dessus).





Or, au sens littéral, l'expression "Allahou Akbar" signifie en arabe "Dieu est plus grand" et s'utilise, à l'origine, comme un appel à la prière ou une célébration d'événements importants. Si elle est reprise depuis plusieurs années par des terroristes islamistes au moment de commettre des crimes - et s'apparente ainsi, pour certains, au radicalisme religieux - elle n'a en réalité étymologiquement rien d'une menace. Abus de langage, amalgame malheureux ou signe que l'utilisation de ces deux mots figure à présent au rang des comportements suspects ? Toujours est-il que la sortie du préfet de police a cristallisé quelques tensions ce vendredi matin. Et sur Twitter, on s'est empressé de la souligner :