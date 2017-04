Attaque du lycée de Grasse : le proviseur Hervé Pizzinat décoré de la Légion d'Honneur

Dans son communiqué, la région PACA parle d'Hervé Pizzinat comme d'un "modèle de civisme". "Le mérite de M. Pizzinat et le sens de l’intérêt collectif dont il a fait preuve participent au rayonnement de sa fonction, de l’éducation et de la France. Il est en cela un serviteur de notre patrie", peut-on lire. Pour lui, "cette distinction est un signal fort envoyé au comportement extraordinaire d’un homme et d’une communauté éducative qui compte 18 agents de la Région auxquels Christian Estrosi a tenu à apporter toute sa reconnaissance."





L'intéressé, lui, relativisait son acte, en toute modestie : "L'acte héroïque il est à partager avec les ensignants et les élèves qui étaient présents. Je n'ai pas de justaucorps bleu et de cape rouge. Je ne suis qu'un être humain qui a réagi comme il le pouvait à ce moment-là", avait-il déclaré dans notre interview exclusive.