Attaque du lycée de Grasse : le proviseur qui s'était interposé décoré de la Légion d'Honneur pour son "acte héroïque"

"Un acte de bravoure récompensé qui honore un homme et une équipe éducative", selon Christian Estrosi. Ce jeudi 16 mars, lorsque des lycéens viennent le prévenir vers 12h30 de la présence d’un élève armé dans les couloirs du lycée, Hervé Pizzinat n’hésite pas une seconde. Avant l’arrivée des forces de l’ordre, le proviseur part à la recherche du jeune Killian et s’interpose, courageusement. Blessé par balle à l'épaule, il avait tenté de ramener l'élève à la raison et refusé de quitter l'établissement scolaire tant que ses élèves n'étaient pas tous, en sécurité.