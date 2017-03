Attaque du lycée de Grasse : Hervé Pizzinat, un "super-proviseur" devenu un héros

La ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem l'a érigé en héros. Hervé Pizzinat, le proviseur du lycée Tocqueville de Grasse, qui a été blessé par balle au bras gauche par un de ses lycéens, ce jeudi, a sans doute permis d'éviter le pire. "Expérimenté", "tolérant", "calme et jovial", voici comment ses collègues décrivent Hervé Pizzinat, proviseur depuis trois ans dans cet établissement. "C'est surtout quelqu’un de très humain, et très investi dans sa tâche", se souvient auprès de LCI Carole T., qui a été sa secrétaire de 2010 à 2013 à son précédent poste, au lycée professionnel Léon-Chiris de Grasse.





"C’est un super proviseur, très sympa et toujours à l’écoute de ses élèves", nous confirme Maxime, élève en 1ère S-SVT au sein du lycée Tocqueville, un lycée de taille moyenne, un peu excentré du centre-ville. Une jovialité qui se ressent y compris sur le site internet de l’établissement, où Hervé Pizzinat écrit aux visiteurs et parents d'élèves inquiets : "N'ayez nulle crainte, ici, 850 élèves nagent comme des poissons dans les eaux tempérées de cet établissement. Le capitaine et son équipage proposent à leurs passagers un voyage au long cours qui n'est ni une croisière, ni une galère."