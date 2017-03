Attaque du lycée Tocqueville de Grasse : "K. est paumé, dépassé par les événements", selon son avocat

Samedi, la procureure de la République de Grasse, Fabienne Atzori, avait indiqué que K. "semblait animé à l'égard d'un certain nombre de victimes, dont le chiffre reste à préciser, entre 8, 13 et 14, d'un ressentiment tel qu'il souhaitait s'en prendre à leurs jours". "La liste, il l’avait dans la tête, elle n’a pas été écrite noir sur blanc, tient à préciser l’avocat de K. B. Dans celle-ci figuraient des garçons et des filles, tous scolarisés dans sa classe".





Y a-t-il eu un facteur déclencheur, ce jeudi 16 mars ? "Les investigations comme les auditions se poursuivent, il est trop tôt pour le dire. K. va être de nouveau entendu, comme ses proches, ses amis, et ses ‘ennemis’. Il s’agit de déterminer ce qui a pu pousser un gamin de 16 ans bien sous tous rapports à commettre un tel acte. Le dossier pour le moment ne donne pas d’explications tangibles, avec un fondement factuel qui permettrait de se faire une appréhension et une appréciation de la réalité de la situation".





Me Valiergue poursuit indiquant que son client "a été très franc dans ses dépositions" et que "c’est quelqu’un de réfléchi". "Il n’a pas parlé de harcèlement, il a même dénié cette notion. Il évoque lui des reproches de part et d’autre, des échanges certainement sur les réseaux sociaux avec des réflexions désobligeantes sur sa façon de s’habiller, ses goûts musicaux… Tout part visiblement, de querelles de gamins, d’un ras-le-bol général de ne pas être entendu, de voir aussi certaines autorités hiérarchiques au niveau du lycée non respectées par certains élèves, des profs se faire rabrouer par ces lycéens…", précise l’avocat.