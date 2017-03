Qui, quoi, comment ? Les réponses aux questions que vous vous posez sur les réservistes

Jusqu’à la suspension du service militaire obligatoire en 1997, la réserve était constituée des anciens appelés du contingent. En 1993, on en comptait ainsi trois millions selon le ministère de la Défense. Ces effectifs étaient mobilisables en temps de guerre. Avec la fin de la conscription, l’Armée a modifié son organisation et son fonctionnement. La réserve est aujourd’hui constituée d’une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et les anciens militaires soumis à une obligation de disponibilité durant les cinq années suivant leur départ de l'Institution et d’une réserve citoyenne comprenant des volontaires agréés en raison de leurs compétences.





Les réservistes citoyens sont principalement sollicités pour des actions de communication, de relations publiques ou pour apporter une expertise professionnelle de haut niveau. Ils ne portent pas l’uniforme et n’accomplissent aucune activité militaire. C’est à la réserve opérationnelle que revient les missions de sécurité et de défense. Ces réservistes sont des soldats d’appoint qui viennent renforcer les rangs de l’armée lorsque l’activité est importante comme c’est le cas depuis la mise en place du plan Vigipirate et de l’opération Sentinelle. La loi de programmation militaire 2014-2019 prévoit d’ailleurs d’augmenter leur nombre, de 28.000 à 40.000 à l’horizon 2018 et d’accroitre leurs jours d’activité, ils seront amenés à travailler 30 jours par an en moyenne au lieu de 25 actuellement. Les volontaires peuvent aider l'une des trois armées mais aussi participer aux soins de santé, à la cyberdéfense ou encore au renseignement.