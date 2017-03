Pourquoi La Réunion est l'endroit où il y a le plus d'attaques mortelles de requins au monde ?

Après une recrudescence de ces attaques en 2011, la préfecture a dû prendre un arrêté en juillet 2013, interdisant "dans la bande des 300 mètres du littoral (...), sauf dans le lagon et dans les espaces aménagés et les zones surveillées définies par arrêté municipal, les activités les plus exposées au risque requin", a-t-elle insisté.





D'autres dispositions ont été prises ces dernières années afin de réduire les risques. Parmi celles-ci, la "Vigilance Requin renforcée", "un dispositif de surveillance permettant aux surfeurs licenciés de pratiquer leur sport dans des conditions optimales, même si le risque zéro n'existe pas", a précisé Eric Sparton, président de la ligue locale de surf, auprès de l'AFP. Autre solution, le programme Cap Requins, qui implique à la fois la pêche ciblée des deux espèces dangereuses (bouledogue et tigre) et la préservation des autres espèces présentes dans les eaux côtières réunionnaises car son déploiement est exclu dans le périmètre de la Réserve Marine.





Certaines associations d'usagers de la mer accusent les chercheurs de "vouloir plus protéger" les animaux marins que la population. Véritable légende du surf et très engagé auprès de la protection de l'environnement, Kelly Slater prône, lui, une régulation des requins bouledogues. Interrogé par L'Equipe sur le sujet, François Sarano, océanographe indique lui que "ce que Slater demande existe depuis trois ans à la Réunion. Cette pêche à l'aide de gros appâts dans les zones de baignade non seulement attire le requin mais, pire encore, elle le fixe".





Au lendemain de l'attaque à Saint-André, en février dernier, le maire de la commune et conseiller régional Jean-Paul Virapoullé s'était exprimé sur le sujet auprès d'Antenne Réunion, pointant du doigt la Réserve marine et ses "soi-disant scientifiques qui viennent en vacances ici et qui nous disent que l’on ne peut pas tuer les requins". "Aux Seychelles et à Maurice, on les tue ... Et nous, on les élève", déplorait-il.





Le 7 mars, la Région a annoncé le retrait des 230.000 euros d'aides allouées à la Réserve marine pour financer les outils de gestion de la crise requins : vigie requins, Cap Requins, l’entretien et la maintenance des sites de baignade. Une solution durable ?