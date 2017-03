Atteinte sexuelle sur mineure : le trompettiste Ibrahim Maalouf dénonce de "fausses informations" et un "lynchage injuste"

Le musicien dénonce ce jeudi des "accusations d'une très grande gravité". "De fausses informations extrêmement préjudiciables ont été délibérément diffusées dans le seul but de me décrire comme un prédateur sexuel", affirme l'artiste. Il est "absolument honteux de faire croire qu'il y a eu ‘agression sexuelle’, et encore moins reconnaissance de ma part de cette supposée agression sexuelle, puisque c’est absolument faux", poursuit-il. Il dément également l'information selon laquelle il aurait "admis avoir demandé l'envoi d’une photo de l’adolescente nue. Le quotidien affirme que les policiers détenaient un texto du musicien qui avait demandé à la jeune fille de lui envoyer une photo d’elle nue.





"Sévèrement jugé devant le tribunal médiatique", l’artiste qui explique que sa vie est devenue un enfer indique avoir donné instruction à ses avocats d'engager une action en diffamation contre "les responsables de ce lynchage injuste". Dans "un état psychologique compliqué", l'adolescente, "qui était dans une relation d'admiration face à son idole", doit être à nouveau entendue "pour l'interroger sur les déclarations de l'artiste", avait déclaré vendredi dernier la procureure. Une nouvelle audition qui "devra confirmer la qualification d'atteinte sexuelle, qui est celle retenue en l'état", avait-elle conclu. Ces faits peuvent être passibles d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.