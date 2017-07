Attentat de Nice : "Paris Match" n'est pas retiré des kiosques, mais la justice interdit toute nouvelle publication des photos

Ils avaient pris connaissance de la parution des images mercredi, alors que le magazine n'était pas encore dans les kiosques. "Paris Match est arrivé dans les rédactions dans l'après-midi et c'est un journaliste qui nous a alertés vers 15h30, indiquait alors dans la soirée à LCI le secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC), Stéphane Gicquel. Nous avons vu les photos, avec des corps allongés par terre, le camion qui fonce sur les gens, et le terroriste en sang dans le véhicule. Nous avons tout de suite voulu faire quelque chose, en l'occurrence empêcher que ces images puissent être diffusées et que le magazine arrive dans les kiosques". Dès le 12 juillet, la FENVAC et Promenade des Anges, association des victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, avaient appelé le parquet antiterroriste de Paris "à faire cesser ce trouble manifestement illicite".





Informé de la publication par Paris Match des images de vidéosurveillance extraites de la procédure judiciaire, le parquet avait "immédiatement ouvert une enquête pour "violation du secret de l'instruction et recel" de ce délit et confié les investigations à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). Mercredi soir, le procureur de Paris, François Molins, avait lancé une procédure de "référé d’heure à heure" pour tenter de faire interdire la diffusion et la vente de l'hebdomadaire.





Le référé, une procédure d'urgence, a finalement été examiné ce jeudi à 14 heures au tribunal de grande instance (TGI) de Paris. Et la justice a tranché en début de soirée : le numéro de Paris Match n'est pas retiré des kiosques, mais la justice interdit toute nouvelle publication des photos via une réédition.