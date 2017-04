Attentat déjoué à Marseille : les deux suspects présentés à un juge

Cinq jours après leur arrestation, ils font face à la justice. Les deux hommes soupçonnés de préparer des attentats "imminents" contre la campagne présidentielle en France ont été déférés ce dimanche en vue d'une mise en examen. Selon nos informations, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire notamment pour "association de malfaiteurs terroriste" et "acquisition, détention et transport d'armes", "détention de substance ou produit incendiaire ou explosif" et "fabrication non autorisée d'engin explosif ou incendiaire". Le parquet a également requis leur placement en détention provisoire.