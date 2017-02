Attentat déjoué : "Ma fille se cherche, elle a été manipulée", estime la mère de l’ado interpellée dans l'Hérault

"Ma fille se cherche et elle a été manipulée." Encore sous le choc, sous le coup de la surprise et du désarroi, la mère de l’adolescente de 16 ans, qui a été interpellée vendredi dans la région de Montpellier avec trois autres personnes, et est soupçonnée de vouloir commettre un attentat "imminent" en France, s’est exprimée ce samedi matin au micro de la radio RTL.





La mère de famille de trois enfants est tombée de haut en voyant sa fille embarquée à 6 h du matin vendredi, soupçonnée de terrorisme. Avec elle, trois hommes âgés de 20, 26 et 33 ans, dont l'un pourrait avoir voulu mourir en kamikaze. Certains d’entre eux avaient été identifiés sur les réseaux sociaux, notamment sur la messagerie cryptée Telegram, très prisée des djihadistes.





Mais l’adolescente avait également diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux le 8 février, dans laquelle elle prêtait allégeance au groupe djihadiste Etat islamique. Elle avait exprimé la volonté de partir en zone syro-irakienne ou sinon de frapper la France. Parmi les hypothèses, le fait qu’elle projetait de se marier avec le garçon de 20 ans, avant que celui-ci ne se fasse exploser. La jeune fille aurait ensuite gagné la Syrie avec le statut de veuve.