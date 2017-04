Attentat déjoué : prolongation exceptionnelle de la garde à vue des deux suspects toujours silencieux

Une mesure exceptionnelle. Clément Baur, 23 ans, et Mahiedine Merabet, 29 ans, arrêtés mardi à Marseille et transférés jeudi dans les locaux de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) à Levallois-Perret, ont donc vu samedi leur garde à vue être prolongée au-delà des 96 heures habituelle dans ce genre d'affaire. Une telle prolongation, qui peut porter leur garde à vue à une durée totale de 144 heures, soit six jours, n'est possible que lorsque les investigations font craindre une menace d'attentat imminent ou pour des nécessités de coopération internationale.





Il faut dire que les deux suspects, interpellés à la sortie d'un appartement marseillais - où les enquêteurs ont retrouvé un arsenal important composé d'armes et 3 kg d'explosif artisanal, du TATP, dont une partie prêt à l'emploi - "exercent pour l'instant leur droit au silence devant les enquêteurs", a rapporté une source proche de l'enquête. D'ailleurs, "des investigations à l'international ont été lancées dont on attend les retours".