Attentat des Champs-Élysées : failles du système, "laxisme pénal", le parcours judiciaire de Karim C. fait polémique

"On peut s'étonner, sans remettre en cause la justice, que cet individu soit remis en liberté, ce qui démontre une nouvelle fois le fossé entre la mission de protection de la population assignée aux policiers et les décisions de justice qui compliquent leur mission et peuvent avoir des conséquences dramatiques", a déclaré à l'AFP Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat Alliance police nationale.





Interrogée sur Europe 1, la secrétaire générale du Syndicat des commissaires de la Police nationale (SCPN) Céline Berthon a affirmé qu'on n'avait "plus le droit de faire preuve de la même légèreté ou de la même confiance en l'être humain quand on a des individus dont on sait que leurs chances de rédemption sont relativement faibles". Et d'ajouter : "C'est ça que ça pose aujourd'hui comme question, c'est ça que ça va probablement susciter comme réaction dans les rangs des policiers, ça justifiera peut-être un petit peu de colère, mais on doit l'aborder avec gravité et sérénité".