Attentat des Champs-Élysées : fin des gardes à vue des trois proches du tueur

Fin des gardes à vue ce samedi soir pour les trois proches de l'auteur de l'attentat, qui a tué jeudi soir sur les Champs-Elysées un policier et en a blessé deux autres avant d'être abattu. Ces personnes font partie de l'entourage du tueur et se trouvaient aux domiciles perquisitionnés par les enquêteurs durant la nuit de jeudi à vendredi.





"Leurs auditions ont notamment permis de recueillir un certain nombre d'éléments sur le profil et la personnalité de l'assaillant", a relevé une source proche de l'enquête. Un de ses anciens avocats, Jean-Laurent Panier, avait décrit à l'AFP un homme "très solitaire" et "introverti".





"A ce stade, les investigations n'ont pas établi que le tueur aurait pu bénéficier de complicités, mais elles se poursuivent", a relevé une source proche de l'enquête. Les enquêteurs cherchent aussi à retracer l'origine des armes : Karim Cheurfi a utilisé un fusil automatique de type kalachnikov pour tirer sur les policiers et un fusil à pompe, deux gros couteaux ainsi que des munitions ont été retrouvées dans son véhicule.