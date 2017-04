"J'ai peur que Le Pen soit élue après ça" : le terrorisme s'est invité dans l'élection présidentielle

Un peu plus loin, au bar-tabac, il y a moitié moins de clients que d'habitude. Trois d'entre eux, accoudés au bar, lisent le journal devant un café corsé. Deux autres sont concentrés sur leurs jeux à gratter. Un dernier habitant du quartier, enfin, est en pleine discussion avec le buraliste. Retraité de la finance, il disserte sur la théorie du complot, le presse cachotière et le second tour de la présidentielle. Persuadé d'avoir aperçu un hélicoptère tourner au-dessus du quartier vers 19 heures, bien avant l'attaque, il assure : "On ne nous dit pas la vérité, on nous ment. C'est comme pendant la campagne et l'affaire Fillon. La presse n'informe plus, elle fait de la délation!"





Dans un quartier aisé souvent concédé aux touristes, peur du terrorisme et incertitude face à l'élection sont indissociables, en cette matinée du 21 avril. Les habitants que nous avons rencontrés sont unanimes : ils se rendront tous aux urnes dans deux jours. En attendant, l'enquête progresse rapidement. De Karim C, l'assaillant abattu par les forces de l'ordre, on sait désormais qu'il était un Français de 39 ans originaire de Seine-Saint-Denis. Il était déjà visé par une enquête anti-terroriste.