Attentat des Champs-Elysées : #BellesChoses, ou quand les internautes inondent le web d’images positives

Positiver pour tenter d’échapper à la négativité ambiante. À nouveau frappée par le terrorisme jeudi soir sur les Champs-Elysées, la France essaye, tant bien que mal, d’appliquer cette méthode de "pensée positive".





Via le hashtag #BellesChoses, de nombreux internautes ont effet inondé le web et les réseaux sociaux d’images soulignant, malgré tout, la beauté du monde et de la vie.