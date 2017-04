Terrorisme : 1986, les Champs-Elysées sont visés par trois attentats

Dans la mémoire collective, les noms des rues Nicolas Appert, des Rosiers ou encore l'Hyper Cacher ont sans doute - d'un point de vue tragique - une plus forte raisonnance. Mais avec la mort d'un policier, abattu jeudi soir par un assaillant au numéro 104 de l'avenue des Champs-Elysées, la "plus belle avenue du monde" aura encore un peu plus sa place au souvenir des lieux choisis comme "théâtre" de la barbarie en plein Paris.





Encore un peu plus, car à l'instar de ce désormais funeste 20 avril 2017, cet emblème de Paris, passage obligé des touristes ou encore lieu de fête et de rassemblement populaire, a déjà été la cible d'attaques terroristes par le passé. Et cela trois fois en l'espace de... huit mois au cours de l'année 1986, causant la mort de cinq personnes.