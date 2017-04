Attentat des Champs-Élysées : que sait-on de Karim C., l'auteur de l'attaque meurtrière ?

Au lendemain de l'attentat des Champs-Elysées, on en sait un peu plus sur le profil de l'assaillant. Selon nos informations, l'agresseur abattu est un Français de 39 ans, né à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. S'il n'était pas techniquement fiché S, l'homme était cependant bien connu de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) et visé par une enquête antiterroriste. "L'identité de l'attaquant est connue et a été vérifiée", a indiqué devant la presse, près du lieu de l'attaque, le procureur de la République de Paris, François Molins.





Karim C. avait déjà été condamné en 2005 à quinze ans de réclusion pour tentatives d'homicide volontaire sur un policier, un élève gardien de la paix et le frère de celui-ci, en Seine-et-Marne, avant d'être libéré en 2015 et placé sous contrôle judiciaire. Selon nos informations, il a été en contact avec des détenus islamistes lors de son passage en prison, mais n'était pas connu pour des faits de radicalisation ou des liens avec l'islam radical.





Le 23 février dernier, il est placé en garde à vue par la police judiciaire de Versailles après des menaces de morts sur des policiers. On se rend compte à ce moment-là qu'il viole le contrôle judiciaire - accompagné d'une obligation de soins psychiatriques- qu'il est censé suivre depuis une précédente affaire. Pour autant, le juge de l'application des peines ne décide pas de son renvoi en prison et il est libéré, faute de preuves suffisantes.