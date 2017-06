Attentat du 13 novembre : les terroristes envisageaient ensuite une attaque avec "une voiture ou un camion bourré d'explosifs" contre l'Euro

En plus du modus operandi des attaques qui auraient pu être commises par la cellule du 13 novembre, l'homme au chapeau a fait d'autres confessions aux enquêteurs de police, confessions rapportées par France Inter. Il aurait ainsi déclaré qu'il était "contre les attentats" et qu'il ne voulait pas y aller. Tout comme Salah Abdeslam selon lui.





Mais ils ne sont pas seuls dans les planques terroristes. "On nous disait qu'il valait mieux qu'on travaille avec eux et qu'on aille jusqu'à la fin, qu'il ne fallait pas nous rendre", poursuit-t-il. "J'ai vu une interview de ma mère qui avait pris un avocat pour moi et qui espérait que je me rende. Mais j'étais avec d'autres personnes." En l'occurrence Najim Laachraoui et Mohamed Belkaid, coordonnateurs depuis la Belgique des attentats du 13 novembre et tués, le premier lors de la perquisition de la planque de Forest, le deuxième en kamikaze à l'aéroport de Zaventem.