Attentat du 14 juillet : la relaxe requise pour la policière de Nice, qui a "fantasmé" des pressions de Beauvau

Une théorie bien vite balayée par le procureur, qui voit plutôt dans cette affaire une cristalisation dans "un moment de stress et d'extrême fatigue", où "plus personne ne se comprend et n'arrive à se parler calmement". Sans pour autant remettre en cause sa "bonne foi", il en est ainsi venu à qualifier les soupçons de la policière, jugée pour diffamation, de "fantasme".





A la barre, celle-ci avait néanmoins maintenu chaque mot de sa version initiale. Quant à l'intermédiaire de la place Beauvau mise en cause par la policière, la commissaire de la Direction centrale de la séurité publique Myriam Benrahla, elle a parlé d'une "journée ordinaire" de travail, indiquant : "J'ai été très précise, très pédagogique, si elle n'a pas compris, je n'y suis pour rien." Décision rendue le 14 septembre prochain.