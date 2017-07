Attentat de Nice : Retour sur le déroulé des faits sur la promenade des Anglais

Le camion accélère alors et renverse tout ce qui se trouve sur son passage. Hommes, femmes, enfants, adolescents, personnes âgées... Au total, 86 personnes ont perdu la vie sous les roues du 19 tonnes et 434 ont été blessées. "Il zigzaguait donc il a voulu percuter. Ça c'est sûr, raconte un rescapé juste après le drame. Ce n'était pas une perte de contrôle, il voulait choper le maximum de personnes." D'autres policiers parviendront finalement à arrêter cette terrifiante course deux kilomètres plus loin, devant le palais de la Méditerranée. L'attaque est revendiquée par Daech le 16 juillet dans la matinée. Pour le moment pourtant, aucune connexion entre l'organisation terroriste et l'assaillant n'a pu être mise au jour par l'enquête.