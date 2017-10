Attentat à Marseille : un frère du tueur et sa femme arrêtés en Suisse

La famille du tueur de la gare de Marseille est dans le viseur des enquêteurs. Deux Tunisiens, Anouar Hanachi, frère d'Ahmed Hanachi, et sa femme, ont été interpellés à la frontière italo-suisse dimanche soir au centre d'accueil de Chiasso. "On avait des indications comme quoi elles pourraient représenter une menace pour la sécurité à l'intérieur de la Suisse, et donc nous sommes en train de procéder à des vérifications", a indiqué la directrice de la communication de l'Office fédéral de la police (Fedpol), Cathy Maret, à l'AFP, qui refuse toutefois pour l'heure de faire un lien avec l'attentat survenu à la gare Saint-Charles de Marseille.





Deux sources de sécurité tunisiennes ont indiqué à l'AFP, sous le couvert de l'anonymat, qu'Ahmed et son frère Anour, qui vit actuellement illégalement en Europe selon sa famille, étaient classés "extrémistes".