Un an après l’attentat de Nice (1/5) : toujours aucune trace de lien avec Daesh

Désormais, le dossier "attentat de Nice" est une pile de 80.000 pages. Mais dans cette montagne de procès-verbaux, de réquisitions judiciaires et de témoignages de victimes, pas une seule connexion avec l’Etat islamique. Le matériel informatique et les téléphones portables de l’auteur de la tuerie, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, ont été épluchés. Selon nos informations, aucune trace de contact avec un éventuel commanditaire sur zone irako-syrienne n’a été relevée. Même pas un message écrit ou audio de revendication préenregistré. Une énigme qui interroge les juges antiterroristes et les parties civiles.





D’autant que plusieurs consultations de sites ou d’articles de presse réalisées par Lahouaiej-Bouhlel et exhumées par l’enquête prouvent son intérêt pour les thèses djihadistes. "Il y a très certainement un lien. Mais l’enquête ne l’a pas déterminé", résume une source proche de l’enquête. L’auteur de la tuerie n’était pas remonté dans les radars du renseignement français. Même en signal faible, alors que la DGSI compte un nombre important de "cibles" actives sur la ville de Nice.