Un an après l’attentat de Nice : "Ce que je redoutais le plus, c’était un second attentat", le témoignage d'un des premiers secouristes

Comme tout le monde, il se souvient très bien où il était et ce qu’il faisait ce soir-là. Comme beaucoup, en ce 14 juillet 2016, il était sorti pour voir le feu d’artifice« J’étais à La colle –sur-Loup avec mon épouse, le petit village où nous vivons. Entre 22h30 et 23 heures, il y a eu des messages inquiétants sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter essentiellement. Les posts étaient de plus en plus nombreux, et décrivaient tous à peu près la même chose : ‘quelque chose de grave qui se passait sur Nice’, se souvient Eric Criscuolo, directeur départemental de la Protection civile des Alpes-Maritimes et chef de mission après l’attentat perpétré à Nice sur la promenade des Anglais.





Les messages ne cessent d’arriver. Des bénévoles de l’association venus admirer le feu d’artifice à Nice appellent eux aussi leur directeur départemental qui constitue très vite des équipes."Au départ, nous n’avions pas du tout la notion d’attentat. Ce mot n’avait été ni écrit ni prononcé à cette heure-là. On savait qu’un camion avait écrasé des gens. Mais on ne connaissait pas le nombre précis de blessés ou de décédés".