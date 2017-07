Un an après l’attentat de Nice (5/5) : les enquêteurs s'interrogent sur les "indices" laissés par le tueur

ENQUÊTE – LCI a pu consulter l'intégralité de la procédure judiciaire de Nice. Un an après, nous revenons sur les zones d'ombre et les progrès de l'enquête. Dans ce cinquième et dernier volet, nous nous intéressons aux multiples indices, impliquant des complices, laissés sur son téléphone dans les heures précédant son passage à l’acte. Atteint de troubles de la personnalité, Bouhlel s’est-il inventé lui-même un commando dans sa tête ? Ou a-t-il sciemment orienté les policiers vers certaines de ses connaissances pour les lancer sur une fausse piste ?