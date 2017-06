Attentat raté aux Champs-Elysées : un véritable arsenal retrouvé dans la voiture et chez Adam D.

L’auteur de l’attaque est décédé, quelques minutes après sa tentative d'attentat, lundi en milieu d’après-midi. 72 heures après les faits perpétrés le 19 juin à 15h39 sur les Champs-Elysées, le procureur de la République François Molins a livré de nouveaux éléments sur l’attaquant, Adam D. 31 ans. Le magistrat est revenu notamment sur l’arsenal impressionnant du trentenaire. Dans le véhicule d’Adam D. sur les Champs-Elysées ont été retrouvés plusieurs armes et engins potentiellement explosifs.





Ainsi, sur la banquette arrière se trouvaient deux bouteilles de gaz de 13 kilos chacune pleine et toujours dotée de leurs opercules de sécurité. "Les bouteilles étaient posées contre les deux portières. Entre ces deux bouteilles se trouvaient plusieurs cartons contenant un très grand nombre de cartouches de différents calibres. Il y avait ainsi 2.200 cartouches de calibre 12, 800 de calibre 7.62 , plus de 2.000 cartouches de calibre 9mm, et plus de 3.700 cartouches de calibre 22 long rifle", a précisé le procureur. Le magistrat a indiqué que les investigations avaient permis d'établir que les bonbonnes de gaz avaient été achetées "le dimanche 18 juin sur un site d ‘annonces Internet".