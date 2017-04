Attentat sur les Champs-Élysées : déroulé, revendication, profil de l'assaillant...ce que l'on sait de l'attaque

"L'identité de l'attaquant" qui a tué un policier et en a blessé deux autres jeudi soir sur les Champs-Elysées "est connue et vérifiée", a annoncé le procureur de la République de Paris, François Molins. S'il s'est refusé à donner l'identité de cet homme, en raison des nécessité de l'enquête, il s'agirait d'un certain Abu Yussef le Belge, selon le groupe Etat Islamique.





"L'auteur de l'attaque des Champs-Elysées dans le centre de Paris est Abu Yussef le Belge, et c'est un des combattants de l'Etat islamique", a ainsi écrit Amaq, l'agence de propagande de Daech. Né en décembre 1977 à Livry-Gargan, le suspect - l'homme à qui appartenait la carte grise de la voiture utilisée - était selon nos informations fiché S et défavorablement connu de la DGSI, notamment pour (déjà) des faits de violences envers des policiers. Il y a seize ans, lors d'une course-poursuite en Seine-et-Marne, cet homme aujourd'hui âgé de 39 ans avait ouvert le feu sur les policiers avant d'être neutralisé. Durant sa garde à vue, il était parvenu à s'emparer de l'arme d'un des policiers avant de le blesser et de finalement être maîtrisé.





Radicalisé, l'assaillant présumé était visé par une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son intention de tuer des policiers. Il avait été arrêté le 23 février, avant d'être remis en liberté par la justice faute de preuves suffisantes, selon des sources proches de l'enquête. Il avait déjà été condamné en 2005 à quinze ans de réclusion pour tentatives d'homicide volontaire sur un policier, un élève gardien de la paix et le frère de celui-ci, en Seine-et-Marne. Une perquisition était en cours jeudi soir au au domicile de cet homme domicilié à Chelles en Seine-et-Marne.