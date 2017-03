Attentats de Mohamed Merah : une cérémonie en hommage aux victimes, 5 ans après

HOMMAGE - Ce dimanche matin, un hommage aux victimes de Mohamed Merah a été rendu à Toulouse. Une grande cérémonie s'est tenue à l'école juive Otzar Hatorah, visée il y a cinq ans jour pour jour par le terroriste. Quatre personnes avaient péri dans cette attaque : un professeur et trois enfants, âgés de 4 à 7 ans. Quelques jours plus tôt, trois militaires avaient été tués et un autre grièvement blessé par Mohamed Merah.