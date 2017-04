Attentats de Paris : des messages entre Brahim Abdeslam et Abdelhamid Abaaoud découverts dans un téléphone

TERRORISME – Près d’un an et demi après les attentats du 13 novembre 2015, une conversation entre Brahim Abdeslam et Abdelhamid Abaaoud vient d’être retrouvée dans un GSM. Le portable, qui appartenait à Brahim Abdeslam, avait été saisi par la police belge avant les attaques dans la capitale.