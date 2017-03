Comment Salah Abdeslam a tenté de justifier ses actes dans des lettres à ses proches

À sa fiancée, avec laquelle il devait se marier, Salah Abdeslam a enfin écrit ceci : "Je me suis investi dans le sentier d'Allah car je l'aime lui, ainsi que son prophète et il passe avant tous. Ce n'est pas une trahison mais un choix que j'ai fait car cette douania est une vie de sacrifice pour obtenir la satisfaction du seigneur de l'univers. Je me serais senti lâche de faire ma vie comme se de rien n'étais alors que mes frères musulmans souffres et endure chaques jours dans cette guere. Ils massacrent nos frères, nos sœurs, nos enfants. (…) Prie Allah pour qu'il m'accepte, tu es pour moi ma femme et j'espère qu'Allah nous unira dans l'autre monde par sa permission inshallah dans une vie eternel. Je t'aime, fait attention à toi (...)."