Attentats du 13 novembre : d'autres terroristes seraient rentrés en Europe à l'été 2015, s'inquiètent les juges

Le 13 novembre 2015, trois commandos distincts sèment la terreur entre Paris et Saint-Denis, faisant 130 morts et près de 700 blessés. Un bilan qui aurait pu être encore plus lourd ? Selon France Inter, les juges soupçonnent en effet d'autres terroristes d'être entrés en Europe à l’été 2015 dans l'optique de participer à des attaques.





Dans le cadre de l’enquête sur ces attentats, les juges antiterroristes ont reçu le 23 mars un disque dur des autorités grecques en réponse à leur commission rogatoire internationale envoyée le 9 juin dernier. A l’intérieur : l’ensemble des "éléments d’identification des migrants ayant transité par leur sol entre le 1er août et le 12 novembre 2015", précise France Inter. Les juges ont en effet adressé à Athènes leurs inquiétudes, estimant en juin 2015 qu'il est "très vraisemblable, voire certain, que d’autres terroristes se trouvent actuellement sur le sol européen, prêts à passer à l’action".