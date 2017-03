Aube : deux couples soupçonnés d’avoir escroqué une quinzaine de personnes âgées

"Il demande de payer une commission d’1,80€, en carte bancaire", poursuit la source. C’est alors que la victime compose son numéro de carte sur un faux terminal. "Ensuite, soit il vole la carte, soit il parvient à remettre une fausse carte. De sorte que la victime ne se rende compte tardivement de l’escroquerie, afin de faire des retraits frauduleux rapidement."





Au cours des perquisitions, les policiers ont saisi différents objets achetés avec l’argent de ces vols. Le montant total du préjudice est estimé à 21.000 euros. "Il s’agit d’une équipe très active, chevronnée", ajoute cette source policière.





L’homme de 42 ans, le plus âgé, est présenté comme le "leader". Sa compagne, 38 ans, reconnaît les faits en garde à vue mais dit avoir été sous son "emprise". L’autre couple est plus jeune. Il s’agit du frère de la femme, âgé de 19 ans, et sa copine, du même âge. Tous les quatre seront présentés à la justice ce mercredi matin.