Aude : le maire s'excuse devant le Conseil municipal après la diffusion d'une sextape le mettant en scène

Il a également fait une mise au point : "La victime quand même, c'est ma famille et moi. J'ai été victime d'une tentative de chantage. Ma vie privée n'a jamais eu quelque incidence, que ce soit sur la qualité de notre gestion municipale ou sur ma vie publique". Pour lui, "les coupables sont ceux qui sont à l'origine de la diffusion et ceux qui diffusent de façon diffamatoire et injurieuse dans le cadre d'une agression caractérisée, un complot et une cabale minutieusement et de façon machiavéliquement préparée". L'opposition LR de la commune s'est ensuite levée et a quitté la salle, après la déclaration de l'élu, arguant que si le jugement n'était pas de mise, "cela impactait négativement la commune". Quant au conseiller municipal sous l'étiquette France Insoumise, il a, quant à lui, apporté son soutien au maire.