Aude : six jeunes adolescentes scoutes perdues dans les bois retrouvées grâce au chien de la gendarmerie

Six adolescentes perdues dans les bois vendredi dans l'Aude ont été retrouvées dans la nuit "blotties et apeurées" grâce au flair d'une chienne de la gendarmerie. Vers 21h40, les gendarmes ont été informés par une chef scout que six jeunes filles de 11 à 14 ans n'avaient pas regagné le camp de Lespinasse qu'elles avaient quitté à 14h pour une marche d'orientation.





Quelques minutes plutôt, cette responsable du camp avait elle-même reçu un message par texto de l'une des jeunes filles. Celle-ci l'informait qu'elles étaient perdues. Ne parvenant pas à joindre les adolescentes, les militaires de la brigade Peyrac Minervois renforcés par deux équipes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), dont l'équipe cynophile, ont entrepris des recherches dans cette zone accidentée.





Vers 22H30, Iris, une femelle berger allemand, avec son maître, le gendarme David, a pris la piste des filles. Et à 2h, après plus de 6 km de pistage, la chienne a conduit les sauveteurs auprès des jeunes filles découvertes "apeurées et blotties en sous-bois", rapporte le capitaine Christophe Guerreiro.