Aude : un violent virus à l'origine de la mort en série de chats à Saint-Pierre la Mer ?

Et si derrière la mort des chats de Saint-Pierre-la-Mer se cachait finalement un virus ? C’est ce que révèle le journal L'Indépendant après les résultats d'une des deux autopsies de félins demandées par la mairie. L’affaire avait suscité l’émoi il y a quelques semaines dans cette commune station balnéaire rattachée à la commune de Fleury (Aude). Près de 200 chats avaient été retrouvés morts, selon les chiffres des habitants et des associations locales relayés par la presse. Et la rumeur enflait sur un possible empoisonneur en série.





Après l’enquête menée par la police municipale, le chiffre a d'ores et déjà été revu à la baisse : entre 30 et 50 chats seraient morts dans des circonstances suspectes, explique le journal. La ville a néanmoins demandé l’autopsie de deux d'entre eux pour tenter d’expliquer cet inquiétant phénomène. Les résultats sur le premier animal révèleraient qu’il a été victime d’un virus particulièrement agressif : le calicivirus félin. Les symptômes ressemblent à s’y méprendre à celui d’un empoisonnement. D’où la colère et le désespoir des habitants qui voyaient leurs chats mourir agonisant, la langue ulcérée et les yeux purulents.