Aulnay-sous-Bois : Djamel, 34 ans, affirme avoir été agressé par la police quelques jours avant Théo

"Deux policiers sont sortis de leur voiture, je suis sorti moi aussi, raconte Djamel Dib à nos confrères. Un des agents est arrivé vers moi et m’a tout de suite poussé violemment. Puis il a tenté de m’attraper le bras, je me suis débattu, et au même moment, son collègue est arrivé par derrière et m’a attrapé au niveau de la gorge".

Un passant a alors filmé la suite, il est 16h18. Quelques secondes de vidéo que la rédaction de Libération a pu visionner. Sur celles-ci, décrit le journal, Djamel Dib est plaqué contre sa voiture par deux fonctionnaires, dont un qui lui fait une clé d’étranglement. Djamel DIB indique que l’étranglement aurait duré une trentaine de secondes. "J’ai cru que j’allais mourir, je n’arrivais plus du tout à respirer. Puis le deuxième policier m’a fait lourdement chuté à terre avec une balayette. Je suis tombé sur le coude. Et une fois à terre, pendant qu’un policier me faisait une clé d’épaule, un autre m’écrasait la tête contre le son avec son genou".