Matraque et viol présumé : l’affaire Théo n’est (malheureusement) pas une première

Les faits ont été jugés ce lundi 16 janvier. Initialement inculpé pour "viol en réunion", le parquet a requalifié les faits en "violences aggravées". L’avocat d’Arnaud P. utilise la même défense que le policier mis en examen dans l’affaire Théo : son client a utilisé sa matraque "à l’horizontale" pour maitriser l’inculpé. Une version qui ne satisfait pas la défense. "Ça ne se traverse pas comme ça un anus", s’insurge Me Florent Hauchecorne.





Pourtant le procureur adjoint penche pour "un coup violent dont la pression est suffisamment forte pour entraîner une perforation d’un centimètre et demi." Il requiert six mois de prison avec sursis et une interdiction professionnelle d’un an. Selon Le Monde, Alexandre T. dénonce une justice à deux vitesses : pour comparaison, il y a dix ans, pour insulte à agent, il avait été condamné à huit mois avec sursis.





Marie-Cécile Nathan, avocate du jeune homme, indique avec regret à nos confrères de l’Humanité que "la réaction du parquet de Bobigny sur ce genre d’affaire n’est pas appropriée. Il nie systématiquement le caractère sexuel des violences." Le jugement est attendu pour le 20 février.