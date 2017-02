Aulnay-sous-Bois : quatre policiers en garde à vue pour viol lors d'une interpellation

"M. était juste sorti apporter une paire de baskets à une copine", raconte au Parisien la mère de la victime, présente au chevet de son fils. Survenue jeudi après-midi, l’interpellation a eu lieu sous les yeux des habitants du quartier. Sur les images de vidéosurveillance, les quatre fonctionnaires mettent à terre le jeune homme avant de l'embarquer violemment dans leur voiture.





La grande sœur de M., qui rentrait du travail au moment des faits, explique être arrivée juste après l'interpellation : "J'ai vu les regards dans le quartier se tourner vers moi. Un jeune est venu me voir, m'a dit : M. a été embarqué, on n'a rien pu faire, on a été gazés. Désolé. Et il m'a tendu une basket de M., c'est tout ce qu'ils avaient pu récupérer de lui."