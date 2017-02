Aulnay-sous-Bois : Théo fait le récit terrifiant de son interpellation

Son calvaire est loin d'être terminé, et il explique en détail les actes qui ont suivi : "Dès qu’il m’a fait ça, je suis tombé sur le ventre, j’avais plus de force. Là il me dit 'les mains dans le dos', j’ai dû mettre mes mains dans le dos, ils m’ont mis les menottes et là ils m’ont dit ‘assieds-toi maintenant’, je leur ai dit ‘j’arrive pas à m’asseoir, je sens plus mes fesses’, et ils m’ont mis des gaz lacrymogènes dans la tête, dans la bouche, un coup de matraque en pleine tête, et moi j’avais tellement mal aux fesses que cette douleur-là semblait éphémère (…) c’était vraiment trop dur pour moi. (...) Mon pantalon était baissé, j’avais vraiment mal".





S'il parvient à rester devant les caméras pendant toute son interpellation, les policiers l'emmènent dans leur véhicule et continuent les coups, moqueries et insultes. Qui continuent une fois arrivés au commissariat. Sur place, un agent décide d'appeler le SAMU, qui découvre une plaie, ouverte à 5 ou 6 centimètres : "‘là c’est très grave, il faut l’opérer le plus rapidement possible"lui ont-ils dit. "Le coup de bâton dans les fesses qu’ils m’ont mis, ça m’a marqué à vie, c’est une chose que je ne souhaite à personne, physiquement je suis très diminué, j’arrive pas à bouger, là comme vous me voyez ça fait trois heures que je suis comme ça. (…) Je dors pas la nuit" finit-il par dire.