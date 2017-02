Aulnay-sous-Bois : vives tensions cette nuit après "l'affaire Théo", 26 interpellations

Plusieurs départs de feu ont été constatés. Au lendemain de la mise en examen d'un policier pour viol et de trois de ses collègues pour violences volontaires en réunion, après l'intervention violente de Théo, un jeune homme habitant Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, des affrontements ont eu lieu entre la police et plusieurs jeunes, tandis qu'un hélicoptère survolait le quartier dans la nuit de lundi à mardi. Des jets de cocktails molotov et des tirs de flashball ont été relevés par plusieurs habitants du quartier.





Depuis l'interpellation du jeudi 2 février, la tension est forte dans la "cité des 3000". Pour le troisième soir consécutif, des incidents ont eu lieu. Selon nos informations, des affrontements ont éclaté avec les policiers et les pompiers. Les forces de l'ordre ont dû tirer en l'air pour s'extraire d'un encerclement. Par ailleurs, un KFC et une concession Peugeot ont été incendiés. Au moins quatre véhicules brûlés. Une source policière précise à LCI que 26 individus ont été interpellés.





Selon un riverain contacté par LCI, le calme semblait revenir progressivement vers 1h30 du matin.