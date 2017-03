Australie : un pêcheur tué par un crocodile de quatre mètres

Le crocodile marin possède la particularité de tolérer aussi bien l’eau salée que douce. Il vit dans les marais et les rivières des régions côtières du nord de l’Australie et peut mesurer jusqu’à sept mètres pour un poids d’une tonne. Il est le plus gros reptile vivant sur terre et tue en moyenne deux personnes par an.





En janvier, un homme de 40 ans avait déjà été tué par un crocodile en Australie, après avoir voulu traverser à gué une rivière du nord du pays par un passage connu pour être infesté de ces reptiles.