Autoroute A1 : un couple de Russes se fait dérober 100.000 euros après avoir atterri au Bourget

Cette portion de l'autoroute qui dessert les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget - dédié à l'aviation privée - est régulièrement le théâtre de vols à la portière. En novembre, deux riches Qataries qui roulaient vers Paris avaient été délestées de cinq millions d'euros. Un mois plus tôt, un taxi à bord duquel circulait le PDG de la chaîne de magasins à petits prix Gifi et son épouse avait été attaqué par trois hommes qui avaient dérobé leurs bagages pour un préjudice estimé à 100.000 euros.





En août 2014, un prince saoudien s'était fait attaquer par un commando d'hommes armés et cagoulés à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Les voleurs s'étaient emparés de 250.000 euros et de documents diplomatiques.